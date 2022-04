Stromae fait une dédicace à l'humoriste Kody en plein concert à Coachella (vidéo)

En Californie depuis quelques jours, l'humoriste Kody a assisté au concert de Stromae au festival Coachella. Durant le show, le chanteur, qui a interprété les titres de son nouvel album "Multitude" mais aussi ses plus grands tubes, a cité le nom du comédien belge dans une de ses chansons.

L'humoriste, qui se trouvait au milieu d'une foule en délire, a filmé ce moment fort du concert. "Merci pour la dédicace en plein Coachella. Ça fait plaisir", a écrit Kody dans sa story Instagram.

Il s'agissait du deuxième concert de Stromae pour cette édition de Coachella. En mars, Stromae s'est confié à l'AFP concernant son concert au célèbre festival américain qui accueille quelque 125 000 personnes par jour, venues de tout le pays et de l'étranger. "On a essayé de mettre une certaine ambition dans le show, avec des bras robotisés: si on a trop de vent à Coachella, on ne pourra pas les utiliser car ils soutiennent les écrans derrière moi. J'essaye de ne pas trop y penser. J'espère qu'on aura des chouettes retours après notre passage là-bas". Le pari semble réussi...

En tête d'affiche de Coachella cette année, Billie Eilish, Harry Styles et The Weeknd, ainsi que Swedish House Mafia.

L'édition 2020 du festival avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, et deux années d'annulations chaotiques, de changements de dates de concerts et de programme ont suivi.

Parmi les grands noms de Coachella cette année figurent également Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers et Doja Cat. Les Français de L'Impératrice, la DJ palestinienne Sama' Abdulhadi et le Sud-Africain Black Coffee sont également au programme.

The Weeknd et Swedish House Mafia ont été ajoutés à la liste à la dernière minute, après le retrait de Kanye West.

Travis Scott a lui aussi renoncé à se produire après une bousculade meurtrière pendant son concert à Houston l'an dernier.