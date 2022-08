Stromae bodybuildé dans son nouveau clip avec Camila Cabello: il révèle le secret de sa transformation physique (vidéo)

Fin juillet, Stromae créait la surprise. Il dévoilait une adaptation de son single "Mon amour" en compagnie de la chanteuse Camila Cabello. Le clip parodiait une émission de télé-réalité tournée dans une villa avec piscine.

"Dans La Villa Mon Amour, 10 candidats se jettent dans la bataille pour atteindre leur objectif, au prix de l'amitié, séduisants et trompant leur(s) partenaire(s). Il y a aussi un téléphone mystère qui lance parfois des défis difficiles. Seul le gagnant échappe à l'élimination...", expliquait le communiqué de presse.

Dans ce clip très estival, les fans découvraient un Stromae au look pour le moins inhabituel. Derrière ses chemises grandes ouvertes, le maestro dévoilait un torse très musclé qu’on ne lui connaissait pas.

L’artiste a révélé dans un clip diffusé sur Youtube ce jeudi quel était son secret pour arborer ce corps d'athlète.

A-t-il passé de longues heures à la salle de sport ? Non, tous les jours, le chanteur et compositeur belge portait une combinaison avec de faux muscles saillants. Et le Belge de plaisanter: "On a fait simple. On m'a foutu une magnifique prothèse avec une tenue de plongée donc je transpire ma race. C'est vrai que tu as une espèce de confiance en toi quand tu as un corps comme celui-là. Et non ce n'est pas mon corps. regarde mon nombril prohéminant. On a essayé de coller au plus à la réalité, à la télé-réalité pour être précis", décrit-il avec une note d'ironie.

L'occasion de découvrir que l'ambiance sur le tournage du clip était à la bonne humeur et aux fous rires.