Thomas Markle, le père de Meghan, traite le prince Harry d'idiot: "J'ai si peu de respect pour cet homme" (vidéo)

Thomas Markle a révélé qu'il avait prévu de se rendre au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé de platine de la reine et a qualifié le prince Harry d'"idiot". "Je pense que c'est ridicule de dire qu'ils ne seront pas en sécurité. Il sait combien de sécurité ils vont avoir au Jubilé, il est totalement en sécurité dans cette situation et mon Dieu, il va aux Jeux (Invictus), ce qui est beaucoup plus dangereux pour lui que pour le Jubilé", a lancé le père de Meghan.

"Je ne comprends pas les choses qu'il dit et j'ai si peu de respect pour cet homme. Je pense que c'est un idiot", a-t-il déclaré sur GB News à propos des problèmes de sécurité du couple et de sa réticence à voyager pour le jubilé.



"Je vais montrer mon respect à la Reine, et je vais leur faire savoir et m'assurer que la Reine comprend que toute ma famille respecte la Reine et la famille royale", a-t-il dit.



"Nous les admirons, et nous voulons qu'ils sachent que c'est ce que nous ressentons pour eux et pour l'Angleterre." Ce dernier espère rencontrer le prince Charles car il pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun.

En octobre 2021, Thomas Markle avait prié sa fille Meghan et son gendre le prince Harry de lui laisser voir ses petits-enfants, plaidant pour la réconciliation tout en les accusant de ne s'intéresser qu'à l'argent, dans une interview à la chaîne de télévision ITV.

"Nous devrions tous les deux grandir un peu, nous parler, nous réconcilier, pour le bien des enfants et pour nous-mêmes", a déclaré l'homme à l'émission Good morning Britain depuis le Mexique. A propos de ses petits-enfants Archie et Lilibet, Thomas Markle a déclaré qu'"ils ont deux familles aimantes, et leur arrière-grand-mère est la reine d'Angleterre".

"Ils vont grandir et ils voudront en savoir plus sur eux", a ajouté cet ancien éclairagiste pour la télévision américaine, qui vit à Rosarito, au Mexique.

Pour rappel, Meghan Markle s'est éloignée de son père avant son mariage, en mai 2018, auquel il n'avait pu assister en raison de problèmes de santé. Il avait auparavant posé pour des photos de paparazzi rémunérées, ce qui avait déplu au couple. Thomas Markle n'a jamais rencontré le prince Harry, ni ses petits-enfants.