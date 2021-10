Un journaliste français interroge Axel Witsel sur le "seum belge": sa réponse est très claire (vidéo)

Suite à la défaite de la Belgique face à la France en demi-finale de la Coupe du monde de foot, une expression a fait le tour des médias français : le "seum". Les Belges se sont vu reprocher d'avoir "le seum", c'est à dire de "l'avoir mauvaise" à l'issue de cette rencontre.



Un sentiment d'amertume supposé, qu'un journaliste français imagine bien ancré dans la société belge. C'est que l'on a pu constater lors d'une conférence de presse des Diables Rouges, à trois jours du match Belgique-France, lors des demi-finales de la Ligue des nations.



"En France, on s’intéresse beaucoup pour savoir ce qui reste réellement du seum belge ?", a demandé un journaliste français à Axel Witsel. Et le diable rouge de répondre : "Sincèrement, c'est en dehors de ma tête depuis longtemps. On sait qu'on va jouer contre la France. On commence pas à parler de 'seum' ou quoi que ce soit. C'est dernière nous. 18, c'était 18. Et puis basta !"