Harry et Meghan: ce week-end avec les amis de longue date du prince qui a mal tourné

C'est un livre qui va faire beaucoup parler de lui. "Revenge : Meghan, Harry, and the War Between the Windsors" (soit en français "Vengeance: Meghan et Harry et la guerre contre les Windsor"), dont la sortie est prévue le 21 juillet en Angleterre fait déjà couler beaucoup d'encre. L'auteur, Tom Bower, a tenté de cerner dans cet ouvrage les raisons qui ont poussé le couple des Sussex à quitter leurs fonctions au sein de la famille royale d'Angleterre.

Pour réaliser cette biographie du couple, Tom Bower a passé des heures à interroger les amis de longue date du prince Harry. Dans son livre, il évoque notamment un week-end de chasse organisé en décembre 2016 au château de Sandringham au cours duquel ses anciens camarades du prestigieux collège d'Eton ont rencontré pour la première fois l'actrice américaine, leur relation ayant été dévoilée publiquement un mois avant par des magazines People.

Alors que le prince se réjouissait de retrouver ses amis et de passer le week-end ensemble (chaque année, Harry organisait un week-end similaire), les activités bibitives et l'humour habituel des amis du Prince n'auraient pas plu à Meghan Markle, qui aurait passé ces deux jours à mettre fin à leurs "plaisanteries". Selon les participants, "l'actrice aurait défié chaque invité dont la conversation contrevenait à ses valeurs. Personne n'étant exempté."

Et un ami de raconter: "Elle manquait d'humour". En rentrant à la maison après le brunch du dimanche, les textos ont fusé entre les voitures qui formaient le cortège qui quittait la résidence royale de Sandringham: "Oh Mon Dieu, ELLE!!!!" a écrit l'un des amis. "Harry doit être complètement fou", lui a répondu un autre. Les amis du prince étaient très préoccupés par le côté "Je fais la morale" de l'actrice américaine.

Meghan "agacée" par le mariage du meilleur ami du Prince

Tom Bower détaille dans son livre que la deuxième rencontre avec les amis du prince Harry n'a également pas plu à Meghan. Alors que toute la joyeuse bande se retrouvait en Jamaïque en mars 2017 pour assister au mariage du meilleur ami du prince, Tom Inskip, surnommé "Skippy", l'actrice qui assistait à l'événement au bras du prince n'a pas su cacher son agacement.

Tom Bower détaille que le couple est arrivé sur l'île des Caraïbes séparément: Harry avait opté pour un vol en classe économique au départ de Londres alors que Meghan était arrivée via un "jet privé prêté par un ami de Toronto".

Tom Bower explique que Meghan Markle s'est comportée comme une "princesse" et "a refusé de parler aux amis du prince Harry" – préférant faire des "remarques sur la nourriture proposée à la noce".

Une attitude qui aurait énervé les amis du prince. Plusieurs d'entre eux n'auraient d'ailleurs pas reçu de carton d'invitation pour assister au mariage de Meghan et Harry qui a eu lieu en mai 2018.