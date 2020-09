Harry et Meghan ont failli donner un autre nom à leur fils Archie: voici comment il aurait pu s'appeler

Le livre Finding Freedom, de auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, révèle décidément bien des choses sur la vie de Harry et MeghanMarkle.

"Naturel et audacieux"

Cette fois, c'est une information sur le prénom de leur premier enfant qui a été épinglée par le magazine Closer. Le 6 mai 2019, Harrison Mountbatten-Windsor est venu au monde. Si Meghan et Meghan et Harry ont opté pour le prénom germanique Archie, c'est en partie parce qu'il signifie "naturel et audacieux". Harrison, son deuxième prénom, est la contraction de Harry's son, qui signifie "fils de Harry."

Mais si Archie sonne comme un diminutif, c'est que les parents ont pris les devants! "Ils ont pensé à Archibald pendant une seconde... mais il allait toujours être le petit Archie", lit-on dans le livre.

Un clin d'oeil à leurs projets

Non éloigné du prénom final, Meghan et Harry ont aussi pensé à "Arche", clin d'oeil à "Archewell", l'organisation caritative que le couple souhaite lancer un jour.

En avril, ils expliquaient: "On avait eu l'idée de l'appeler Arche, le mot grec signifiant 'source d'action.' Nous nous sommes connectés à ce concept pour l'organisation caritative que nous espérions construire un jour, et c'est devenu l'inspiration pour le nom de notre fils. Faire quelque chose qui a du sens, faire quelque chose qui compte. Archewell est un nom qui combine un ancien mot pour la force et l'action, et un autre qui évoque les ressources profondes sur lesquelles chacun doit puiser. Nous sommes impatients de lancer Archewell le moment venu."