L'"audacieuse" robe de la Princesse Delphine au 21 juillet: "Il fallait quelque chose que l’on remarque"

Ce mercredi 21 juillet, pour la première fois, la princesse Delphine est apparue à la tribune royale lors du défilé de la fête nationale. En effet, il y a quelques mois, son père naturel, le roi Albert II a reconnu Delphine comme étant sa fille.

Pour ce jour si spécial qu'est le 21 juillet, Delphine a opté pour une robe et un chapeau assortis signés Siré Kaba, la créatrice de la marque Erratum Fashion. Il s'agit d'une marque belge mais inspirée par l'Afrique, avec l'utilisation de "textiles africains valorisés".

À l'occasion de son premier défilé, Delphine de Saxe-Cobourt portait une robe en coton et wax aux coloris mauves, blancs et verts, chapeau et masque facial assortis.

"C’est une pièce d’inspiration rétro, une robe mi-mollet avec des manches longues légèrement bouffantes. Une pièce audacieuse au niveau de ses imprimés, mais la princesse Delphine peut se le permettre, et cela reste élégant, raffiné et intemporel. Il fallait quelque chose que l’on remarque, mais sans en faire trop", a déclaré la créatrice, Siré Kaba, à BX1.

"Un message positif et résilient"

Celle-ci a précisé que Delphine avait apprécié chez la créatrice "l’esprit résiliant de la marque": "On s’y retrouve elle et moi : quelque chose de joyeux, avec un message positif et résiliant, comme dans sa carrière artistique".

Diplômée en communication et journalisme à l'ULB, Siré Kaba travaille en tant que chargée de communication au CPAS de Molenbeek en parallèle de son activité de créatrice. C'est en revenant d'un voyage au Sénégal avec des tissus qu'elle se lance dans la mode avec sa marque éthique : Erratum Fashion, "qui fait la part belle aux matières africaines, tout en gardant un lien fort avec la Belgique pour la production", déclare-t-elle encore à BX1.



©BELGA

©BELGA

©BELGA