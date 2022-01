La princesse Mary de Danemark partage le conseil le plus précieux que sa mère lui a donné avant de mourir

La princesse Mary de Danemark tire le bilan de sa vie alors qu'elle va célébrer cette année ses 50 ans. Dans une interview accordée à Eurowoman Magazine, elle partage le conseil le plus précieux que sa mère lui a donné avant de mourir.

Pendant qu'elle grandissait, la mère de la princesse héritière Henrietta "Etta" Donaldson lui rappelait régulièrement: "Tu ne peux être que toi-même".

Et bien que simples, ces 7 mots sont restés gravés dans la mémoire de la princesse danoise depuis la mort tragique de sa mère d'une maladie cardiaque alors qu'elle n'avait que 25 ans. C'était trois ans avant de rencontrer le prince Frederik.

Avant de célébrer son 50ème anniversaire le 5 février, la mère de quatre enfants née en Australie a déclaré que ces conseils l'avaient accompagnée pendant ses moments les plus difficiles. "Ma vie m'a offert de grands changements, des joies et des peines. Il y a eu plusieurs événements marquants : Le chagrin de perdre ma mère. La joie de devenir ensuite mère. Mon temps à l'université. Ma rencontre avec Frederik. Me marier avec le prince héritier et devenir la princesse héritière du Danemark et du peuple danois que j'aime tant. Et peut-être avoir 50 ans - qui sait ?"

La princesse héritière n'a aucun scrupule à avoir 50 ans et dit que l'âge lui a donné le sentiment d'être davantage une "personne à part entière".