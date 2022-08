La reine Elizabeth, incapable de se déplacer à Londres, recevra le nouveau premier ministre en Ecosse

La reine Elizabeth II recevra mardi le nouveau Premier ministre britannique dans sa résidence écossaise de Balmoral, où elle se trouve actuellement, une première pour la souveraine de 96 ans à la santé déclinante, ont indiqué mercredi ses services.

La monarque reçoit traditionnellement les nouveaux chefs de gouvernement au palais de Buckingham à Londres mais, en raison de ses difficultés à se déplacer, la presse s'interrogeait sur un retour dans la capitale pour l'annonce, lundi, du nom de celui ou celle qui remplacera Boris Johnson au 10, Downing Street.

Le journal du Sun a rapporté ce week-end que le prince de Galles effectuait des visites matinales régulières pour voir sa mère alors qu'elle continue de rencontrer des problèmes de mobilité. Ces visites impromptues à répétition étant considérées comme très inhabituelles.

La cheffe de la diplomatie Liz Truss est considérée comme la grande favorite pour remporter l'élection interne au Parti conservateur au pouvoir face à l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak.

Mardi, Boris Johnson se rendra en premier à Balmoral, où la reine passe habituellement la fin de l'été, pour présenter officiellement sa démission, suivi de son remplaçant, a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham.

La reine tient une audience hebdomadaire avec le chef du gouvernement, essentiellement par téléphone depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Depuis cette date, elle s'est retirée essentiellement au château de Windsor, en périphérie ouest de Londres, où est décédé son époux Philip en avril 2021 peu avant ses 100 ans.

Depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an, la reine se montre de plus en plus rarement en raison de problèmes pour se déplacer et délègue une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement.

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d'Elizabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice.