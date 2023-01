Le prince Laurent est "très fâché" suite à un changement qui affecte… son nom de famille

Vous l'ignoriez sans doute, mais une partie de la famille royale a pour nom de famille "de Belgique". C'est le cas du roi Philippe, de la reine Mathilde, du roi Albert II, de la reine Paola et de la princesse héritière Elisabeth. Philippe s'appelle officiellement "Philippe (Léopold Louis Marie) de Belgique".

Jusqu'à il y a plusieurs mois, c'était également le cas du prince Laurent et de la princesse Astrid. Mais, rapportaient plusieurs journaux dernièrement, depuis le mois de mars 2022, les choses ont changé. Les princes et princesses de Belgique ont dû se rendre au sein de leur administration communale pour faire modifier leur carte d’identité. On y trouve désormais le nom de la famille historique, à savoir "de Saxe-Cobourg".

Dans les colonnes du Het Nieuwsblad, le prince Laurent ne cache pas son mécontentement. "C’est en mars 2022 qu’on a dû changer nos cartes d’identité. On n’a pas eu le choix. Seuls Philippe, Mathilde et leurs enfants peuvent encore s’appeler de Belgique", dit-il.

"Claire, nos enfants et moi, on s'appelle désormais de Saxe-Cobourg. Et je suis très fâché: 'de Saxe-Cobourg se dit 'van Saksen-Coburg'. Et pourtant : on s'appelle von Saksen-Coburg et pas van. Mais bon, ce n'est pas ça sur nos cartes d'identité", poursuit-il.

Le prince Laurent donne ensuite un exemple plus concret : "Vous en penseriez quoi, vous, si on vous appelait Solis au lieu de Selis ? Ma sœur Astrid s'appelle désormais van Habsburg (le nom de son mari, le prince Lorenz) et non von Habsburg".