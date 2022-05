Le prince William défie le protocole et partage une étreinte avec un homme âgé submergé par l'émotion (photos)

Le prince William a défié le protocole royal en abandonnant toutes les formalités et en partageant une étreinte avec un homme visiblement très ému de se retrouver en présence du prince hier lors de sa visite en Écosse.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont chaleureusement accueilli les fans royaux à Kennishead, Glasgow, alors qu'ils entamaient hier la première journée de leur tournée de deux jours dans le pays.

Alors qu'ils saluaient les résidents locaux, William, 39 ans, a partagé une étreinte affectueuse avec un homme William Burns, 66 ans, qui a été submergé par l'émotion alors qu'il embrassait le futur roi.

Le protocole entourant les contacts avec la famille royale a toujours été si strict qu'une simple brèche comme une main dans le dos, même par un dignitaire bien intentionné, suffisait à déclencher l'indignation.

Alors que les générations plus âgées des membres de la famille royale voyaient le manque de contact comme un moyen de communiquer leur statut plus élevé, il semble que le duc et la duchesse tentent d'être plus accessibles avec le public. Ils ont même autorisé plusieurs personnes présentes dans la foule à les prendre en selfie, ce qui n'était pas autorisé auparavant.