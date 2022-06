Incognito dans les rues de Londres, le Prince William, vêtu d'un gilet et d'une casquette rouges, vend des magazines pour les sans-abri

Le prince William a troqué son costume et sa cravate habituels contre un gilet et une casquette rouges alors qu'il se rendait incognito dans les rues de Londres pour vendre des exemplaires de "Big Issue", un magazine dont le profit est reversé aux sans-abri. Le prince William qui est un fervent partisan des programmes et des organisations qui soutiennent les sans-abri, tout comme sa défunte mère, a tenté de vendre quelques exemplaires sur Rochester Row, Westminster, mais a finalement été repéré par des passants.

William a accepté de poser pour des photos avec des membres du public. Lorsqu'un homme a dit qu'il n'avait "pas de monnaie", William a sorti un lecteur de cartes pour pouvoir faire un achat.

Le petit-fils de la Reine, qui a passé le week-end à célébrer le jubilé de platine de sa grand-mère, a été félicité pour ce “geste dans l'ombre'' effectué pour une oeuvre de charité par un homme qui s'est arrêté pour discuter, tandis que d'autres ont salué l' “humilité" du prince qui souhaite montrer l'exemple.

Plusieurs passants qui ont reconnu le Prince ont partagé une photo de leur rencontre sur les réseaux sociaux.

Le palais de Kensington a refusé de commenter le bénévolat du prince William.