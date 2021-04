Meghan et Harry: ce prénom symbolique pour leur fille

Depuis l’annonce de la grossesse de Meghan Markle le 14 février dernier, les parieurs britanniques s’en donnent à cœur joie pour trouver le prénom de la future fille du prince Harry. Deux idées semblent émerger.

Le 14 février dernier, Meghan et Harry annonçaient la grossesse de l’actrice, un an et demi après l’arrivée de leur premier enfant, Archie. "Nous confirmons qu’Archie va prochainement devenir grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont fous de joie d’attendre leur deuxième enfant," écrivaient-ils dans un communiqué officiel.

Lors de l’interview avec Oprah Winfrey diffusée le 6 mars dernier, le couple avait annoncé qu’ils attendaient une petite fille. Depuis, les bookmakers anglais ne cessent de parier sur son futur prénom. Alors que "Diana", en hommage à la maman de Harry, semblait être en tête de liste, un nouveau prénom a désormais la côte.

D’après certains observateurs de la royauté, le couple pourrait opter pour le prénom "Lily" en hommage à Elizabeth II, surnommée "Lilibet". Ce surnom date de l’enfance de la reine et n’était plus utilisé que par son époux, le prince Philip, décédé le 9 avril dernier.

"Diana est la grande favorite sur le marché, mais cela n'a pas empêché les parieurs de prédire d'autres noms potentiels," affirme Sarah Kinsella, porte-parole de la société de paris BoyleSports, auprès du Daily Mail.

Ce nouvel entrain pour le prénom "Lily" date du retour du prince Harry au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père. Cela lui aurait permis de s’entretenir avec la reine, et renouer avec son père et son frère.

Les bookmakers ont parié sur d'autres possibilités telles que Victoria, Rose, Alice, même Philippa ou Emma.