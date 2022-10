Ce nouveau portrait officiel qui contient un geste "incroyablement rare" du nouveau roi Charles III

Une nouvelle photo du roi Charles III, de la reine consort Camilla Parker Bowles, du prince William et de Kate Middleton comprend un petit détail qu'une experte en langage corporel qualifie d'"incroyablement rare".

Le palais de Buckingham a publié un nouveau portrait officiel des membres supérieurs de la famille royale ce samedi 1er octobre. "Leurs Majestés, le roi et la reine consort avec leurs altesses royales le prince et la princesse de Galles", lit-on dans la légende d'un tweet du compte officiel de la famille royale.

La famille royale a également révélé que cette photo avait été prise au palais de Buckingham le 18 septembre, la veille des funérailles de la reine Elizabeth.

L'experte en langage corporel Judi James a analysé la photo pour le média l'Express, soulignant que cette photo comprenait des aspects très intéressants, y compris un geste "incroyablement rare" du roi Charles.

"Force et puissance physique"

"Le langage corporel et la construction de cette pose créent un message poignant et continu", a expliqué James. "Lorsque la reine est montée sur le trône, l'image était celle d'une femme petite mais confiante avec son mari qui endossait un rôle de soutien. Ici, nous avons deux mâles royaux, un plus âgé, mais avec son fils positionné directement à côté de lui dans des poses qui symbolisent la force et la puissance physique."

"Les jambes écartées, les mains jointes et l'inclinaison de la tête de William définissent un homme poliment en attente, reflétant son nouveau rôle d'héritier direct du trône."

Elle a ajouté: "Les personnes aux commandes sont clairement toutes masculines maintenant, mais les épouses sont mises à leur niveau. Cela fait allusion à un sens plus mutuel du devoir et des responsabilités."

Judi James a ensuite analysé le langage corporel de Camilla et Kate et a trouvé des signes d' "unité".

L'experte en langage corporel a noté: "Camilla et Catherine sont toutes les deux dans des poses qui signalent un soutien … Le bras de Camilla est autour du dos de son mari et celui de Kate est dans la même position derrière le dos de William. Ces gestes sont également importants en termes de projection de continuité et de stabilité."

Elle décrit: "Le sentiment de solidité est générationnel mais aussi conjugal. La régularité de la composition place également William et Catherine en unité directe avec Charles et, plus important encore, avec la reine Camilla."

Ce geste "incroyablement rare"

Le bras droit du roi Charles placé sur le dos de son épouse constitue un geste d'affection en public incroyablement rare.

"La main de Charles dans sa poche, c'est un peu sa marque de fabrique, mais ce qui est moins courant, et incroyablement rare, c'est la façon dont il passe son bras autour de Camilla dans un geste réciproque", a expliqué James.

"Les gestes d'affection publics de ce couple sont inhabituels et adopter cette pose dans l'une de leurs premières photos officielles pourrait signaler une nouvelle ère en termes de perception de certains signaux comme si, les gestes d'affection allaient être plus reconnus et que la famille royale plus ouverte à ceux-ci."

Judi James a également analysé les sourires de tout le monde et comment Charles montre une "tristesse intérieure", compte tenu de la mort récente de sa mère, la Reine.