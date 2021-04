Premier contact entre Harry et William: Kate Middleton compte jouer un rôle CLÉ dans leur réconciliation

Ce samedi 17 avril se dérouleront les funérailles du Prince Philip, le mari d'Elizabeth II d'Angleterre. Et pour la première fois depuis un an, le prince Harry va retrouver sa famille et revenir sur ses terres natales. Le prince Harry et son épouse vivent en effet, depuis de nombreux mois, aux Etats-Unis.

La question que tout le monde se pose est désormais: Harry et William vont-ils se réconcilier? Vont-ils s'unir dans la peine autour de leur grand-père décédé?

William "mal à l'aise"

Le prince Harry est arrivé dimanche dernier de Californie. Il voyage seul, sans Meghan, qui est à un stade de grossesse avancé. Mais le duc de Sussex n'aura probablement pas l'occasion de rencontrer son frère "en vrai" avant la cérémonie, car il est pour l'instant en quarantaine au Frogmore Cottage, qu'il partage avec sa cousine la princesse Eugenie.

Malgré tout, selon le Daily Telegraph il aurait eu son frère au téléphone. William, selon le média, est "mal à l'aise" à l'idée de parler à son frère, suite à l'interview choc donnée à Oprah Winfrey.

"Il s'agit d'honorer la mémoire de leur grand-père"

"Ils savent qu'il ne s'agit pas d'eux samedi - il s'agit d'honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère", lance une source mise en avant par le Daily Telegraph. "Je serais extrêmement surpris si ce n'était pas au centre de leurs préoccupations. Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois."

Pour les aider, la source explique qu'une troisième personne est intervenue et souhaite sauver les meubles. Kate Middleton aurait, toujours selon le Daily Telegraph, endossé le rôle de "conciliatrice". "Kate Middleton, que Harry a longtemps considérée comme la grande sœur qu'il n'a jamais eue, estime qu'il est "incroyablement triste" que William et lui ne soient plus en bons termes. Étant très proches de son frère et de sa sœur, James et Pippa, et ayant été témoin du lien spécial qui unissait William et Harry, elle trouve toute cette situation difficile et bouleversante".