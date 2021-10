Prince William: voici pourquoi son fils, le prince George, ne pourra bientôt plus voyager à ses côtés

© ISOPIX/KENSINGTON PALACE / THE DUCHESS OF CAMBRIDGE

Alors que la famille Cambridge au complet a récemment été aperçue au terminal 5 de l’aéroport d’Heathrow direction les vacances en destination inconnue, il pourrait bien s’agir du dernier voyage que le prince William effectue avec son fils le prince George. En cause ? Une règle non-écrit interdisant plusieurs héritiers royaux de voyager ensemble…

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont octroyés quelques jours de congé avec leurs trois enfants. La petite famille au complet a en effet été aperçue, le 21 octobre dernier, au terminal 5 de l’aéroport londonien d’Heathrow. Mais cela pourrait pourtant être la dernière fois que le prince William voyage avec son aîné, le prince George.

Actuellement âgé de 8 ans, le petit prince est le troisième héritier dans l’ordre de la succession au trône britannique. Sa sœur Charlotte est la quatrième héritière. Inévitablement, George de Cambridge sera donc un jour amené à prendre les commandes du pays. Un rôle que ses parents, Kate Middleton et le Prince William, lui enseignent déjà aujourd’hui. "Ils ont déjà parlé à George et Charlotte de leurs futurs rôles mais d'une manière enfantine, pour qu'ils comprennent sans se sentir dépassés”, indiquait une source anonyme au Daily Mail en 2020. "George sait que quelque chose de spécial l’attend et qu'il sera, un jour, le futur roi d'Angleterre", poursuivait cette même source.

Il faut donc protéger les descendants du trône, c’est pourquoi les princes William et George ne pourront bientôt voyager ensemble. Au Royaume-Uni, il existe en effet une règle – non officielle – selon laquelle plusieurs héritiers royaux ne peuvent pas voyager dans le même moyen de transport. Cela afin de protéger la lignée royale si un accident devait malheureusement se produire. Ainsi, la reine Elizabeth II et le prince Charles ne voyagent jamais ensemble. Il en va de même pour le prince Charles et son fils le prince William. Et le duc de Cambridge suivra bientôt le pas avec son fils le petit prince George. Et dans cette optique, George et Charlotte ne pourront plus non plus voyager ensemble.