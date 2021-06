William et Kate: ils ont déjà offert un cadeau à Lili

Lilibet "Lili" est née ce vendredi 4 juin. Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé la bonne nouvelle. Cette naissance semble apaiser les tensions entre les Sussex et le reste de la famille royale. Kate et William ont déjà fait parvenir un cadeau à leur nièce.

La petite Lili Diana Mountbatten-Windsor agrandit la famille des Sussex. La petite sœur d’Archie est née le 4 juin dernier. Son prénom lui a été donné en hommage à la reine Elizabeth II et sa grand-mère, Diana. Ravis à l’idée d’accueillir un nouveau membre au sein de la famille royale, Kate et William ont déjà marqué le coup.

Les Cambridge ont pris soin de féliciter Meghan et Harry sur les réseaux sociaux, mais ont aussi fait parvenir un cadeau à la petite fille, selon le magazine US Weekly.

A nouveau, Harry et Meghan ont créé leur propre tradition en annonçant la naissance de leur fille deux jours plus tard. Contrairement à Kate et William, ils n’ont jamais présenté leur enfant sur le perron de l’hôpital quelques heures après la naissance.