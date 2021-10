Sauvés par le gong: le reboot de la série salué par les critiques et qualifié de plus drôle que l'originale (vidéo)

Envie de traîner avec Zack, Slater, Lisa et Kelly? Les acteurs de la célèbre série Sauvés par le Gong sont de retour pour une deuxième saison sur la plate-forme Peacock. Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen et Lark Voorhies ont rempilé avec le sourire et avec succès, vu que la plate-forme a annoncé la sortie de la deuxième saison.

La première saison de la série avait en effet reçu des commentaires élogieux de la part des critiques, dont une du "Washington Post" qui avait qualifié la série de "réimagination plus drôle et plus culturellement pertinente de Bayside High".

Une autre critique de la première saison fait par le magazine Vulture avait glorifié l'épisode pilote et l'avait qualifié de: "le meilleure épisode de l'année vu dans une comédie..."