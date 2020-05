Adèle affiche son étonnante nouvelle silhouette pour célébrer ses 32 ans (photo)

La chanteuse Adèle a montré sa silhouette étonnamment fine dans une mini robe noire ajustée alors qu'elle prenait la pose sur un cliché posté sur son compte Instagram ce mardi. L'interprète de "Hello" célébrait son 32ème anniversaire et se tenait rayonnante dans son arrière-cour derrière une couronne de fleurs géantes.

"Merci pour tout l'amour que vous m'avez apporté à l'occasion de mon anniversaire. J'espère que vous restez tous en sécurité et sains d'esprit pendant cette période folle", a légendé la superstar.

Et d'ajouter: "Je tiens à remercier tous nos premiers intervenants et travailleurs essentiels qui nous protègent tout en risquant leur vie! Vous êtes vraiment nos anges ? ? 2020 ok bye merci x ".

C'est à Noël dernier que la chanteuse avait stupéfait le monde entier en montrant sa métamorphose physique. Selon le Daily Mail, Adèle aurait perdu plus de 45 kilos.