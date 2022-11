"C'est indescriptible": dans les Orages de la vie, Jonathan Cerrada revient sur la disparition de son frère qui a changé sa vie

Les Orages de la vie, émission présentée par Christophe Dechavanne, reviennent sur ces tragiques incidents qui marquent à vie.

Direction Liège à la rencontre de Jonathan Cerrada, 37 ans, vainqueur de la toute première édition d’A la recherche de la Nouvelle star en 2003.

Alors qu’il connaît un succès fulgurant après l’émission, un événement tragique va tout faire basculer. Issu d’une grande fratrie avec deux frères et deux sœurs, son frère aîné disparaît à la suite d’un accident de travail.

Le 7 mai 2014, Julian, répare un poteau électrique et se trouve sur un nacelle lorsqu’un camion le percute. Il est éjecté de la plateforme et meurt sur le coup. "C’est indescriptible ce qui se passe à ce moment-là", confie-t-il. "On était tous proches tous ensemble (...) Mais c'était mon grand frère, il y avait le côté rassurant, protecteur..."

"Pourquoi attendre?"

À la suite de cet accident, il quitte tout et s’exile à Bali. "Ça m'a donne le déclic de tout lâcher. J'en avais toujours eu envie, alors pourquoi attendre?" Il connaît un certain succès en Indonésie, puis revient en Europe, où sa carrière s'essouffle doucement.

Presque dix ans plus tard, Jonathan Cerrada s'est reconstruit, a fait son coming-out et est papa d'un enfant de trois ans. Mais il est encore marqué par cette disparition: "Je pense tout le temps à lui. Il y a peu de gens comme lui avec cette gentillesse".