Eric DÉTRÔNE Christian Quesada dans les 12 Coups de midi: "Ça permettait de passer devant quelqu’un de peu respectable"

Ca y est, le moment tant attendu par Jean-Luc Reichman est enfin arrivé... Eric a détrôné Christian Quesada dans l'émission les 12 coups de midi. Samedi, le candidat est devenu le maître de midi. Il s'agissait de sa 193e victoire.



"C’est une grande satisfaction. D’autant que la première place n’était pas très bien occupée. Ça m’a fait doublement plaisir de passer devant", a expliqué l'homme à Télé-Loisirs.

"En plus, ça permettait de passer devant quelqu’un de peu respectable (…) C’est évidemment impossible à effacer, mais au moins, ce n’est plus la première personne dans le classement. C’est une grande satisfaction pour moi, mais j’imagine que ça l’est aussi pour de nombreux téléspectateurs. Beaucoup de monde attendait ça, je pense", a ajouté le gagnant.



L'affaire Quesada



Pour rappel, l'ex-star des jeux télévisés Christian Quesada a été condamné pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (est de la France).



L'affaire Quesada avait éclaté avec la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur internet avec un garçon se faisant passer pour un mineur et lui demandant de se dévêtir, de lui envoyer des photos dévêtues, et lui faisant des propositions ouvertement sexuelles.



Par la suite, des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs. Surnommé "le professeur", Christian Quesada avait marqué les téléspectateurs en 2016 et 2017 en enchaînant près de 200 participations à l'émission "Les 12 coups de midi". Le quinquagénaire natif de l'Ain avait été à l'antenne quotidiennement pendant six mois et avait gagné plus de 800.000 euros, dont une partie en cadeaux.

Au RSA avant sa participation au jeu de TF1, ce père célibataire de deux enfants, dont la vie avait radicalement changé après ses victoires, avait publié son autobiographie en 2017 pour raconter son parcours. La vie de cet homme, qui s'est illustré dans d'autres jeux télévisés comme "Des chiffres et des lettres", devait à l'époque être adaptée sur grand écran, selon plusieurs interviews données par l'intéressé à la presse.