"C'était pas des ronflements": les candidats taquinent André et Janique (l'Amour est dans le pré) sur leur nuit d'amour

La 14e saison de l'Amour est dans le pré touche à sa fin. Pour ce dernier épisode, les 9 derniers candidats se sont retrouvés pour faire un bilan de leurs aventures. Alors que les participants ont tous été invités à loger dans un gîte pour la dernière de la saison, il semble qu'André et Janique ont passé une nuit torride.

Lorsque André et Janique arrivent après tout le monde pour le petit-déjeuner, forcément des questions se posent. "Et alors, vous n'arrivez qu'à cette heure-ci ? On se demande ce qui s'est passé" demande Cathy d'un ton amusé.

Il n'en fallait pas plus pour que les candidats s'en donnent à cœur joie à propos de bruits étranges venant de leur chambre la nuit précédente. "Ce n'était pas des ronflements" dit Arnaud, embarrassant légèrement le couple. Bien évidemment, Bernard y est également allé de sa petite blague : "J'ai entendu Janique dire 'Va chercher la petite pilule bleue André'", ce à quoi Janique répond "Il n'a pas besoin de pilule".

Une scène cocasse et drôle qui clôture en beauté cette 14e saison de l'Amour est dans le pré.