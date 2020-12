Dans l'Amour est dans le pré, la surprise qu'Isabelle a réservée à Pierre-Henri est un GROS FLOP: "Tu te FOUS de ma gueule?" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Cette année, c'est près de chez nous que les agriculteurs sont partis en voyage. Ce périple dans la ville des amoureux est l'occasion de renforcer leur amour et de découvrir l'autre autrement.



A Bruges, Pierre-Henri découvre le programme que lui a préparé Isabelle. L'agriculteur de Sombreffe qui a du mal à lâcher prise a décidé de se laisser surprendre. La jeune femme lui a réservé une surprise étonnante : une baignade dans les canaux.



"Je n'aime pas! Pas dans l'eau", s'est exclamé l'agriculteur, visiblement pas emballé par cette idée. "Si c'est nager, je rentre à l'hôtel. Tu te fous de ma gueule ?", a lancé l'homme. "On va réellement nager ?", a-t-il encore demandé.



"Il y a un moment donné où il faut se lancer", a lâché Isabelle.



"Il y a plus de maîtres-nageurs que de nageurs", a enchaîné Pierre-Henri. "On y va, c'est bon", a fini par dire la jeune femme, laissant tomber son activité.



Le couple, en phase depuis son arrivée à Bruges, a connu sa première dispute. Heureusement, ils se sont rapidement réconciliés.