Dans l'Amour est dans le pré, Pierre-Henri et Isabelle ouvrent leur coeur: "Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un" (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

À Sombreffe, Pierre-Henri a passé du temps avec Isabelle pour qui il a visiblement un véritable coup de coeur. De plus en plus complices, les deux célibataires se sont déclarés leur flamme.



"C'est rare que je ressente ça pour quelqu'un. Ca ne m'est jamais arrivé", a avoué Isabelle. "Tu penses vraiment de la même manière que moi sauf que toi tu l'exprimes mieux", a dit la jeune femme, de plus en plus proche du célibataire.

"Je comprends le message et ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que j'ai comme impression aussi (...) j'ai vraiment envie de continuer à apprendre à te connaître et à te découvrir parce que tout ce que je vois, ta personnalité, tout ça, ça me donne encore plus envie de continuer à te connaître un peu plus", a confié Pierre-Henri.