Le Meilleur Pâtissier: qui a remporté la finale? (vidéo)

Cette saison 10 du Meilleur Pâtissier a gardé son suspense jusqu'au bout, avec trois finalistes qui avaient de quoi rivaliser : Aya, détentrice de trois tabliers bleus, Maud, la jeune prodige du concours et Alexandre, le candidat belge, qui n'a cessé de monter en puissance. Ce dernier allait-il devenir le premier Belge a gagné le concours ? Nous pouvions l'espérer, car le jeune homme a plutôt bien réussi sa finale : il a d'abord impressionné en préparant un dessert en forme de pull de Noël, avec un maillage de pâte sucrée. Puis il a remporté l'épreuve technique de Mercotte et, enfin, préparé un sapin de Noël dont il pouvait légitimement tirer une certaine fierté.



Mais cela n'a pas suffi pour Alexandre. Alors qu'Aya avait très mal négocié sa dernière épreuve, Maud, 16 ans, affichait un bilan encore plus positif que le Belge aux yeux du jury. À l'issue des trois épreuves de cette finale, c'est donc le nom de la jeune lycéenne qui a été prononcé par l'animatrice Marie Portolano, sous un tonnerre d'applaudissements. "C’est incroyable, je ne réalise pas trop", a réagi Maud. "Le talent n’attend pas le nombre des années", a commenté Cyril Lignac. Et Mercotte de saluer son "mental d'enfer". Bravo à elle !