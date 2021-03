Mariés au premier regard: Bastien ne veut pas vivre ailleurs qu'à Charleroi, il sort le GRAND JEU pour convaincre Laura (vidéo)

La science peut-elle nous aider à trouver le grand amour? Alors que les sites ou applications de rencontres se multiplient et que les moyens de trouver le partenaire idéal semblent plus nombreux qu'auparavant, un constat s'impose depuis quelques années: la vie en concubinage est plus tardive que par le passé, le nombre de mariages baisse, la durée de vie de ces unions est plus courte qu'auparavant et le taux de divorce plus élevé.

Mariés, Laura et Bastien envisagent l'avenir à deux. La jeune femme qui vit en pleine campagne a rendu visite à son mari qui habite à Charleroi. Fan de sa ville, il n'envisage pas de vivre ailleurs que là. Il espère donc que cette dernière tombera sous le charme des lieux.

"Quand j'ai participé à l'expérience, je n'avais que le mariage et le voyage de noces en tête vu que c'est ça que j'allais vivre. Je m'étais tellement focalisée sur ces moments-là que je n'avais pas vraiment pris en compte la suite", avoue la mariée qui vit à Perwez. "Charleroi, c'est une ville qui n'a pas forcément une bonne réputation", ajoute-t-elle.



"C'est sûr que ça change de la campagne. Ici, on est en plein centre-ville. Donc, forcément, je n'ai pas envie qu'elle panique. Je lui ai dit qu'elle pouvait ajouter sa décoration comme elle voulait", dit Bastien. Il a montré à Laura sa ville depuis le sommet d'un terril. "J'étais impatient de lui faire découvrir Charleroi autrement que la façon dont on en parle la plupart du temps". Elle a été émerveillée par la vue.



Retrouvez Mariés au premier regard le dimanche à 20h45 sur RTL-TVI.