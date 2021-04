La cuisine de Mohamed et Matthias prend feu dans Top Chef: la guerre des restos commence mal (vidéo)

C’est le retour de la guerre des restos cette semaine dans Top Chef. Trois binômes doivent créer leurs restos de toutes pièces. Une difficulté vient s’ajouter cette année : ils devront prévoir la vente à emporter. Les candidats qui n’ouvriront pas leur établissement iront directement en dernière chance.

Matthias et Mohamed ont choisi un thème de restaurant inspiré du Moyen-Orient et des tribus nomades. Pendant que Matthias prépare la salle, Mohamed et Mathieu sont en cuisine pour la préparation des plats.

Mohamed tient à cuire son agneau braisé pour apporter des saveurs particulières. Après avoir mis l’épaule d’agneau à cuire dans le four, il détaille des dés d’agneau et les place sur les braises. Dans le même temps, Matthias appelle ses collègues pour l’aider à porter des meubles lourds.

Arrive ce qui devait arriver, une odeur de brûlé se fait sentir. Les candidats se ruent en cuisine, mais c’est trop tard. Le feu a pris et s’est propagé à un fil électrique. Panique en cuisine, tout le monde est évacué : les candidats et l’équipe technique.

Philippe Etchebest explique la marche à suivre dans ce genre de situation : "Il ne faut surtout pas paniquer. Il faut couper les arrivées d’électricité et de gaz, faire évacuer la cuisine et couvrir d’un linge humide la source du feu ou se servir d’un extincteur avant de contacter les secours."

Une fois sorti du bâtiment, Matthias et Mohamed stressent. Et si cet incident leur coûtait leur place dans la guerre des restos?