La treizième saison de Top Chef arrive, et ça promet: 3 Belges au casting

On commence à en savoir plus sur la treizième saison de Top Chef qui démarrera très prochainement sur RTL-TVI.

15 candidats se lanceront dans le plus grand concours de cuisine télé réservé aux professionnels et parmi eux, 3 Belges seront présents cette année : un Namurois dont on ne connait pas encore l'identité, le Liégeois Arnaud Delvenne, chef de deux hôtels Van der Valk, et enfin un Bruxellois : Elliott Van de Velde.

Ce dernier est investi dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et œuvre pour une cuisine zéro déchet. Il se décrit sur son site web comme étant "atypique et autodidacte". Il milite pour une cuisine solidaire : il a ainsi été ambassadeur zero waste & sustainability du groupe Metro dont il récupérait les invendus alimentaires pour en faire des repas pour les plus démunis. Autant de qualités qui devraient séduire tout un public, et notamment le nouveau chef juré de Top Chef, Glenn Viel, très sensible à l'aspect durable de la cuisine.

On en sait un peu aussi du Liégeois de l'aventure : Arnaud Delvenne, Liégeois de 36 ans, avec déjà un très beau parcours. Il adore cuisine des produits du terroir et a fait ses armes dans plusieurs établissements belges avant de devenir chefs du Sélys Van der Valk et du Van Der Valk Congrès.

Des candidats très expérimentés

Lors de la conférence de presse donnée par M6, Paul Pairet a pointé du doigt l'expérience des candidats de cette nouvelle saison : "On a eu des candidats avec des parcours professionnels et des parcours de vie encore plus singuliers que les autres années", a-t-il expliqué.

Michel Sarran ne fera plus partie de l'aventure cette année : il a été remplacé par Glenn Viel dans le jury, aux côtés d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet.

Côté épreuves, cette saison 13 va envoyer du lourd à en croire Stéphane Rotenberg, le présentateur de Top Chef qui promet "des épreuves déstabilisantes, surprenantes et complètement décalées".

Les classiques comme la boite noire et la guerre des restos ne disparaissent bien entendu pas, mais d'autre épreuves folles arrivent et rien que l'intitulé est une promesse. Exemples : "Le dessert vivant" du chef pâtissier Dominique Ansel et "La provocation" du chef danois Rasmus Munk.

Des chefs bien connus en France et à 'international viendront mettre les candidats à l'épreuve, comme Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic ou encore la Péruvienne Pia Leon, qui a été élue meilleure cheffe du monde.