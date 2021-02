Jean-Marie Bigard: ses propos sur le coronavirus font BONDIR les chroniqueurs de TPMP qui le traitent de "complotiste" (vidéo)

Jean-Marie Bigard était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 16 février. Les propos de l’humoriste sur le coronavirus ont fait réagir les chroniqueurs de l’émission. Dans le film Hold-Up, Bigard affirme s'être entretenu plusieurs fois avec Emmanuel Macron et que ce dernier lui aurait dit prêt à prendre de l'hydroxychloroquine si jamais un jour il était testé positif – ce qui a été le cas il y a deux mois. Des propos qu'il a répété sur le plateau de TPMP.

Ensuite, Bigard n’a pas hésité à accuser les lobbies pharmaceutiques... "Sur terre, on est sept milliards et demi, c’est déjà trop! Il y a trois milliards et demi qui ne sont que des estomacs à remplir".

Choquée par ses propos, Valérie Bénaïm a réagi: "Tu es en train de nous dire qu’on a créé de toutes pièces un virus, un virus qui alimenterait les labos, les labos qui voudraient éliminer une partie de la population car ça leur rapporterait de l’argent ? Tu imagines ce que tu es en train de nous dire?".

Ses dires ont été qualifiés de "complotistes" par de nombreux téléspectateurs.

Retrouvez l'extrait à la 19e minute: