Mariés au premier regard: Estelle et Lucas filent le parfait amour… pour combien de temps?

Pour leur Lune de Miel, les nouveaux mariés se retrouvent en tête-à-tête dans le Sud de la France. Profiter du soleil, de la nature et de la présence de l’autre… Des vacances de rêves qu'ils semblent savourer. C’est sur la terrasse, après avoir passé une nuit bras dessus, bras dessous, que le couple prend le petit-déjeuner.

Heureux et des étoiles plein les yeux, Estelle et Lucas se complètent à merveille. "Je sens que c’est quelqu’un qui va me tirer vers le haut et m’apprécier comme je suis. On tourne tout à la dérision. Je sens qu’avec lui ça va être une histoire saine, une histoire passionnée et non toxique. J’ai l’impression que c’est sur la bonne voie", confie-t-elle, amoureuse.