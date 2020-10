1B Pro League - Westerlo s'impose 1-4 à Westerlo et prend la tête

(Belga) L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-4 à Westerlo, samedi, lors de la 9e journée de la 1B Pro League.

Le score était déjà de 1-4 à la pause. Après le but d'ouverture de Cicek dès la 1re minute, l'Union a renversé la situation grâce à Nielsen (9e et 41e) et à Vanzeir (11e et 45e+1) Au classement, l'Union s'installe en tête avec 20 points, devant Seraing (18) et Deinze (11). Ces deux équipes devaient s'affronter dimanche, mais le match a été reporté en raison du nombre élevé de contaminations au coronavirus au sein de Deinze. Il n'y aura donc qu'un seul match dimanche, à 16h. Dernier, le Club Bruges NXT (8e, 3 points) accueille l'avant-dernier, le RWDM (6 points). Vendredi, Lommel s'est imposé 1-3 au Lierse. Lommel (4e, 11 points) est revenu à la hauteur de Deinze (3e) mais avec deux matches de plus. Le Lierse (8 matchs) et Westerlo (6 matchs) suivent avec 7 points. (Belga)