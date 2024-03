Accident de Sofian Kiyine : Vias regrette l'absence de réponse de la Pro League

L'institut pour la sécurité routière Vias a regretté mardi "l'absence de prise de conscience" de certains clubs de football ainsi que de la Pro League, qui regroupe les équipes professionnelles belges, après l'accident de Sofian Kiyine, joueur d'Oud-Heverlee Louvain. Le footballeur de 26 ans, sous influence de l'alcool, avait foncé le 30 mars 2023 dans un rond-point à Flémalle et terminé sa course dans un hall sportif. Il a bénéficié mardi d'une suspension du prononcé par le tribunal de police de Liège.

"On espère que cet accident et ce jugement pourront être un détonateur dans le monde du football professionnel", a réagi mardi Benoit Godart, porte-parole de Vias. "Mais on est encore loin du compte."

Selon l'institut pour la sécurité routière, seuls quelques clubs ont proposé des formations et des actions ponctuelles sur la thématique de la sécurité routière depuis cet accident à Flémalle. Mais aucune action commune n'a pu être chapeautée sous la houlette de la Pro League, qui regroupe les clubs professionnels de football en Belgique. "Nous avons eu plusieurs rendez-vous, postposés puis annulés. Nous regrettons qu'aucune action concrète n'ait pu être menée", a continué Benoit Godart. "On risque de devoir attendre un prochain accident avant que de nouvelles actions soient prises. Il n'y a pas eu de prise de conscience", s'est-il encore désolé. Contactée, la Pro League n'a pas répondu aux sollicitations dans l'immédiat.