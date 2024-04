Alessandro Del Piero et Edgar Davids joueront à Sclessin le 2 juin pour la bonne cause

Del Piero, Davids et 24 autres "icônes du football local et international" participeront à la Circus Cup. Les organisateurs, le Standard et Circus, reverseront les bénéfices à une initiative citoyenne.

Environ 20.000 spectateurs sont attendus à Sclessin. L'objectif est de soutenir le football amateur en région liégeoise. "Il nous tenait à cœur, avec le soutien de Circus, d'organiser ce magnifique événement sportif qui contribuera en plus à la réalisation d'un projet citoyen", a expliqué le CEO du Standard Pierre Locht. "Quelques jours avant l'Euro 2024 qui opposera une bonne partie des plus grandes stars actuelles du ballon rond, retrouver ces joueurs de légende qui ont fait vibrer le monde entier durant de nombreuses années ravivera de beaux souvenirs et en créera de nouveaux au travers d'une expérience unique et inoubliable pour les spectateurs présents le 2 juin dans notre stade de Sclessin."