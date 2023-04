Anderlecht éliminé aux tirs au but par l'AZ Alkmaar

Cette fois, les tirs au but n'auront pas permis à Anderlecht de se qualifier pour les demi-finales de la Conference League: vainqueurs 2-0 à l'aller, les Mauves se sont inclinés sur le même score à l'AZ Alkmaar après 120 minutes avec un doublé de Vangelis Pavlidis (5e penalty, 13e). Les Néerlandais se sont montrés plus efficaces aux tirs au but (4-1).

Brian Riemer ne s'attendait pas à une entame pénible avec un premier but néerlandais par Pavlidis, qui a transformé un penalty accordé pour une faute d'Amir Murillo sur Milos Kerkez (5e, 1-0). Face à des Anderlechtois, qui avaient perdu le nord, les Kaaskoppen ont continué sur leur dynamique. Bénéficiant de beaucoup d'espace sur la droite, Jens Odgaard a servi Pavlidis, qui a signé un doublé (13e, 2-0). Après 12 minutes 58 secondes, tout était à refaire pour Anderlecht, qui devait surtout éviter la leçon de Genk. Le scénario aurait bien pu se répéter si Bram Verbruggen n'avait pas empêché Pavlidis de profiter d'un troisième cadeau (16e) et n'avait pas contré Odgaard à deux reprises (17e, 24e).

Après la pause, Anderlecht a commis encore des erreurs en défense: touché aux ischios, Murillo a cédé sa place à Killian Sardella (62e). Les Mauves ont eu une double occasion mais servi par Islam Slimani, Lior Refaelov a raté son contrôle et sur le rebond, l'envoi de.Moussa Ndiaye a été repoussé par Mat Ryan (65e). Si Anderlecht était mieux dans son match, il a atteint les prolongations parce qu'un envoi de Kerkez a rebondi sur le poteau (84e) et grâce à un arrêt réflexe de Verbruggen devant Odgaard (87e).Il y a eu peu d'entrain lors des prolongations et la rencontre a filé vers les tirs au but. Les Néerlandais n'en ont tiré que quatre, Jan Vertonghen et Sardella ayant manqué les leurs.