Aston Villa et Tielemans passent en demi-finale après les tirs au but

Vainqueur 2-1 à l'aller, Aston Villa s'est qualifié aux tirs au but (3-4) pour les demi-finales de la Conference League au détriment de Lille jeudi.

Après 90 minutes, le score était de 2-1 pour les Dogues et les prolongations n'ont rien changé. Titulaire chez les Villans, Youri Tielemans a transformé le premier tir au but. En demi-finale, le club de Birmingham affrontera le vainqueur de la rencontre opposant Fenerbahçe à l'Olympiacos, vainqueur 3-2 à l'aller.

Les Dogues ont ouvert la marque sur leur premier tir cadré signé Yusuf Yazici, titularisé suite à l'absence d'Edon Zegrova, blessé à la cheville (15e, 1-0). Lille a encore eu plusieurs bons ballons mal exploités par Benjamin André (30e) et Tiago Santos (41e). Malgré ses 63% de possession de balle, Aston Villa n'en menait pas large et n'a pas tiré une seule fois au but en première période.