Avec quatre assists et un but de Jérémy Doku, Manchester City étrille Bournemouth

Avec quatre assists et un but de Jérémy Doku, Manchester City a signé une très large victoire face à Bournemouth (6-1) à l'occasion de la 11e journée de Premier League samedi. Dans le même temps, Burnley a chuté face à Crystal Palace et Everton a pris un point contre Brighton. Au classement, les Cityzens reprennent la tête (27 points), Everton est 15e (11 points) et Burnley reste à la 19e place (4 points).