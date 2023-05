Avec quatre Belges titulaires, Milan se fait piéger par Cremonese

Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi étaient alignés pour l'AC Milan mais n'ont pas su faire la différence. Saelemaekers s'est vu refuser un but pour hors-jeu par le VAR (11e). Les Milanais se sont fait peur en encaissant l'ouverture du score (Okereke, 77e) et ont finalement réagi dans les tous derniers instants, via Junior Messias (90e+3).

Les quatre Belges sont sortis en cours de match : Origi et De Ketelaere ont été remplacés par Leao et Giroud (63e), Saelemaekers par Junior Messias et Vranckx par Tonali (75e).