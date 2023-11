Avec Yorbe Vertessen à l'assist, le PSV arrache la victoire à Séville

Sergio Ramos a ouvert le compteur pour Séville peu avant la demi-heure (24e, 1-0), inscrivant par la même occasion le 10.000e but de l'histoire de la compétition dans sa formule moderne. Les Andalous ont doublé la mise sur un assist de Dodi Lukebakio, mais le but a été annulé pour une faute de main (39e).

Johan Bakayoko a, de son côté, joué l'intégralité de la rencontre.

Dans le même temps, Manchester United a concédé un partage spectaculaire (3-3) à Galatasaray, avec Dries Mertens, et n'est toujours pas assuré d'un avenir européen dans le groupe A. Les Red Devils sont 4e à égalité de points (4) avec Copenhague et à une longueur des Turcs, 2e.

La rencontre a pourtant débuté favorablement avec deux buts en l'espace de sept minutes: le premier signé Alejandro Garnacho (11e, 0-1) et le deuxième Bruno Fernandes (18e, 0-2). Les locaux ont ensuite réduit l'écart à la demi-heure et relancé la rencontre grâce à Hakim Ziyech (29e, 1-2). Presque à l'abri grâce à Scott McTominay (1-3, 55e), Manchester a finalement encaissé deux buts fatals en dix minutes, par Ziyech (62e) et Akturkoglu (71e).