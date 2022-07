Bundesliga - Robert Lewandowski sur son départ: "Un privilège d'avoir pu jouer huit ans au Bayern"

(Belga) Après son transfert au FC Barcleone, Robert Lewandowski a tenu à remercier le Bayern Munich et les supporters après huit saisons au sein du club bavarois. "Je remercie mes équipiers, le staff, la direction et tous ceux qui m'ont soutenu et nous ont permis de remporter des trophées", a écrit le Polonais samedi sur Instagram.

Arrivé au Bayern en 2014, Lewandowski a remporté huit titres de champion d'Allemagne entre 2014 et 2022. Il a également remporté la Ligue des Champions en 2020 mais aussi une Supercoupe d'Europe (2020), trois Coupes d'Allemagne (2016, 2019, 2020) et cinq Supercoupes d'Allemagne (2016, 2017, 2018, 2020, 2021). "Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Par-dessus tout, j'aimerais remercier les supporters car c'est vous qui faites du Bayern un club spécial. C'est un privilège d'avoir pu jouer huit ans pour ce club et ces supporters. C'est une période qui restera à jamais dans mon coeur", a conclu le Polonais. Samedi, le Bayern et le FC Barcelone ont confirmé un accord de principe pour le transfert de Lewandowski qui était sous contrat jusqu'en juin 2023 au Bayern. (Belga)