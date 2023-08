Carlos Augusto quitte Monza pour signer à l'Inter Milan

Le Brésilien arrive sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat, si plusieurs conditions sont remplies. Cette obligation s'élèverait à 13 millions d'euros selon plusieurs médias. Augusto, 24 ans, débarque chez les Nerazzurri en tant que remplaçant de Robin Gosens, annoncé du côté de l'Union Berlin.

Le back gauche originaire de Campinas a commencé sa carrière chez les U17 des Corinthians avant d'intégrer les U20 en 2017 et l'équipe première en 2018. Deux ans tard, il faisait ses valises et quittait l'Amérique du Sud pour l'Europe et la Serie B du côté de Monza. Arrivé pour un peu plus de quatre millions d'euros, Augusto a connu la montée en Serie A avec le club de l'ancien président italien Silvio Berlusconi. Il y aura disputé 107 rencontres avec 12 buts et 11 assists au compteur.