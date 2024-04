Carrasco auteur de deux buts avec Al Shabab large vainqueur en Arabie saoudite

Yannick Carrasco a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la large victoire de son club Al Shabab 5 à 0 pour le compte de la 28e journée du championnat d'Arabie saoudite jeudi.

Al Shabab a dominé Abha (15e au classement sur 18 équipes) avec un premier but du Diable Rouge juste avant la pause, qui a ouvert le score, et un second dans les arrêts de jeu pour fixer le score définitif à 5-0.

Carrasco compte désormais 5 buts à son actif et quatre assists avec Al Shabab qui figure à la 9e place au classement avec 35 points. Al Hilal est en tête avec 77 unités.