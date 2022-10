Challenger Pro League - Nouveau départ pour Deinze face au SL16, toujours pas de succès pour Virton

(Belga) Lors de la 11e journée de Challenger Pro League, Deinze a renoué avec la victoire pour le premier match de son nouvel entraîneur. Dans le même temps, Virton s'est incliné à Lommel (3-1).

Après sept défaites en huit matches, les hommes de Marc Grosjean se sont imposés 4-1 vendredi soir face au SL16. En première période, Dylan De Belder (11e) a ouvert la marque avec un coup-franc qui a subtilement contourné le mur. Jellert van Landschoot (23e) a doublé la mise en trompant le gardien liégeois grâce à un tir en finesse. Après la pause, les Deinzois ont continué d'affirmer leur supériorité avec une contre-attaque que Bafode Dansoko (51e) a conclue dans les filets adverses. À l'approche du dernier quart d'heure, les jeunes Rouches ont obtenu un penalty que Brahim Ghalidi (73e) a converti. Quelques minutes plus tard, Jellert van Landschoot (78e) inscrit un deuxième but personnel sur une action collective. Avec cette victoire, Deinze dépasse Virton et prend la 10e place avec 11 points alors que le SL16 pointe au 8e rang avec une unité de plus. Virton s'est lui laissé dépasser à Lommel qui met fin à une série de trois défaites de suite. Après l'ouverture du score de Yann Mabella (19e) pour le REC, Jordan Kadiri (31e) a remis les compteurs à zéro avec une belle tête. Rafik Belghali (60e) est parvenu à loger le ballon dans la lucarne de Thomas Vincensini. Après avoir pris l'ascendant, les verts et blancs ont marqué le coup avec une magnifique tête de leur défenseur espagnol Eric Monjonell (88e). Au classement, Virton se rapproche dangereusement de la lanterne rouge avec 9 points à la 11e place. Lommel se positionne à la 7e place avec 15 unités. (Belga)