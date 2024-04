Chelsea humilie Everton avec un quadruplé de Cole Palmer

Palmer a inscrit les trois premiers but du match dans la première demi-heure (13e, 18e, 29e) et Nicolas Jackson a enfoncé le clou juste avant le retour aux vestiaires (44e). Sur pénalty, Cole Palmer a parachevé son oeuvre à la 64e minute avant de céder sa place (80e). Dans les arrêts de jeu, Alfie Gilchrist a scellé le score final à 6-0.

Par conséquent, les Toffees ne compte que 27 points en 32 matchs (plutôt que 35 points). Ils figurent au 16e rang du classement, devant Nottingham Forest (26 points) et à seulement 2 points de la zone rouge. Chelsea, invaincu depuis le début du mois de février, est 9e avec 47 points.

En Italie, Charles De Ketelaere et l'Atalanta ont partagé l'enjeu face à l'Hellas Vérone (2-2) pour la 32e journée de championnat. Gianluca Scamacca (13e) et Ederson (18e) avaient donné l'avantage aux Bergamasques, mais Vérone est revenue via Darko Lazovic (56e) et Tijjani Noslin (60e). Titulaire, 'CDK' a été remplacé à l'heure de jeu.

L'Atalanta est toujours 6e avec 51 points, tandis que Vérone se décolle à une unité de la zone rouge, avec 28 points.