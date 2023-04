Christian Eriksen reprend l'entraînement plus tôt que prévu avec Manchester United

Christian Eriksen a repris l'entraînement collectif mardi avec son club de Manchester United. Le manager néerlandais du club, Erik Ten Hag, en a fait l'annonce en conférence de presse. Le milieu de terrain, touché à la cheville en janvier, s'est remis plus rapidement que prévu de sa blessure.

Quelques jours après l'incident, les Red Devils avaient annoncé que leur joueur serait écarté des terrains jusqu'à la fin du mois d'avril en raison d'une blessure à la cheville. L'entraîneur Erik Ten Hag a néanmoins révélé ce mardi que le meneur de jeu danois allait d'ores et déjà retrouver ses coéquipiers à l'entraînement. Eriksen ne sera néanmoins pas intégré dans la sélection pour le match de championnat prévu mercredi contre Brentford. "Nous devons observer à quelle vitesse il se remet", a fait remarquer Ten Hag.

"Les matchs se décident au milieu de terrain", a expliqué le technicien néerlandais qui devra également se passer de Casemiro, dont les performances sous ses nouvelles couleurs mancuniennes ont été remarquées. Le Brésilien est toujours suspendu après avoir reçu sa deuxième carte rouge de la saison.

Défaits à Newcastle dimanche dernier (2-0), les Red Devils doivent se ressaisir après n'avoir accumulé qu'un point sur les trois derniers matchs. Avec 50 points, Manchester United est actuellement à égalité avec Newcastle et Tottenham entre les 3e et 5e places du classement, bien que les Spurs comptent deux matchs de plus que leurs deux concurrents au top-4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.