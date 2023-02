Cinquième victoire de rang pour le RWDM qui conforte sa première place contre le SL16

Après une rencontre entamée vivement par le SL16, le RWDM est parvenu à ouvrir la marque sur une frappe lointaine d'Alexis De Sart (26e, 1-0). Les jeunes Liégeois n'ont pas brandi le drapeau blanc pour autant, et Banse a égalisé sur un coup franc lointain repoussé dans ses filets par Defourny (66e, 1-1).

Candidat au titre, Molenbeek a réussi à faire la différence dans la dernière partie du match. Botella a rapidement remis le RWDM aux commandes d'un mouvement technique dans la surface (69e, 2-1), et le buteur Biron a parachevé la victoire en fin de rencontre (85e, 3-1), d'une reprise de volée croisée.

Alors que les rumeurs courent à propos de dissensions en interne entre le président Thierry Dailly et l'actionnaire majoritaire du club, John Textor, le RWDM remporte une victoire cruciale dans la course à la promotion, à un match de la fin de la phase classique. Au classement, Molenbeek creuse pour la première fois un écart avec ses concurrents, en tête de la Challenger Pro League, grâce à une cinquième victoire consécutive en championnat. Avec 43 points, les Bruxellois devancent Beveren (40 points) et le Beerschot (38 points), qui se déplace au Lierse plus tard dans la soirée.