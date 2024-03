Colantuono succède à Liverani, licencié après un peu plus d'un mois à la tête de Salerne

La Salernitana a annoncé l'arrivée de son nouvel entraîneur Stefano Colantuono, mardi. L'Italien est le quatrième homme à prendre en charge le club de Salerne cette saison. Il succède à Fabio Liverani, licencié après un peu plus d'un mois en charge.

"La Salernitana annonce avoir relevé de ses fonctions Fabio Liverani et son staff", a annoncé le club de Salerne qui n'a remporté que deux matchs cette saison en championnat et occupe la dernière place avec 14 points. La Salernitana se trouve à 11 points du premier non relégable, Empoli.

"La responsabilité technique de l'équipe a été confiée jusqu'à la fin de la saison à Stefano Colantuono qui a déjà entraîné le club en 2017-18 et en 2021-22", a poursuivi le communiqué. Colantuono, qui a notamment dirigé l'Atalanta (2010-15) et le Torino (2019-20), est le quatrième entraîneur en 2023-2024 pour la Salernitana. Elle avait commencé la saison sous les ordres du Portugais Paulo Sousa, limogé en octobre.