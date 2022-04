Conference League - Pas de vainqueur, mais des buts entre Feyenoord et le Slavia Prague

(Belga) Feyenoord et le Slavia Prague n'ont pu se départager ce jeudi à l'issue du match aller des quarts de finale de la Conference League de football. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 3-3. Menés 1-2, les Néerlandais ont renversé la situation dans le dernier quart d'heure avant d'être rejoints dans les ultimes secondes.

Troisième de Eredivisie, Feyenoord ne tardait pas à prendre l'avance dans cette rencontre devant ses supporters par l'entremise du Colombien Luis Sinistera (10e, 1-0). Éliminé en quarts de finale de l'Europa League la saison dernière par Arsenal, le Slavia Prague réagissait en toute fin de première mi-temps et rétablissait l'égalité grâce à l'ancien Gantois Peter Olayinka (41e, 1-1). Pas rassasiés par cette égalisation, les deuxièmes du championnat tchèque prenaient les commandes après un peu plus de vingt minutes en seconde période par le Nigérian Yira Sor (67e, 1-2). Les Néerlandais ne se laissaient pas abattre et revenaient à la marque à un quart d'heure du terme. Marcos Senesi était au bon endroit pour propulser une passe de l'ex-Genkois Cyriel Dessers au fond des filets (75e, 2-2). Galvanisés par cette égalisation, les joueurs de Rotterdam pensaient arracher la victoire dans les dernières minutes du temps réglementaire via Orkun Kokcu (86e, 3-2). Le Slavia est toutefois revenu une nouvelle fois au score dans les ultimes secondes grâce à Ibrahim Traore (90+5, 3-3). Le match retour aura lieu le 14 avril en République tchèque.