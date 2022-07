Conference League - Titularisation et brassard pour le nouveau venu anversois, Toby Alderweireld

(Belga) Le nouveau coach de l'Antwerp, Mark van Bommel, a fait le choix de titulariser Toby Alderweireld pour le premier match officiel de la saison des Anversois jeudi lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Conference League au Bosuil contre les Kosovars de Drita. Le Diable Rouge portera également le brassard de capitaine.

Dans les buts, Van Bommel titularise sans surprise Jean Butez, avec devant lui une défense composée de Laurit Krasniqi, Dinis Almeida, Alderweireld et Ritchie De Laet. Radja Nainggolan et Alhassan Yusuf composent la base d'un milieu de terrain, en triangle avec Pieter Gerkens en guise de pointe. En attaque, Koji Miyoshi et Manuel Benson entoureront le nouveau venu, Vincent Janssen. Michael Frey, Birger Verstraete et Michel-Ange Balikwisha seront, eux, sur le banc. En face, le vice-champion kosovar a éliminé le Finlandais de l'Inter Turku au premier tour (0-1, 3-0). En cas de qualification, les Anversois affronteront le vainqueur du match entre SJK Seinajoki et Lillestrom au 3e tour préliminaire. (Belga)