"Neymar va pleurer comme un bébé": ce jeune fan serbe allume la star brésilienne en direct à la télévision (vidéo)

Ce soir, à 20h, le Brésil va entamer sa Coupe du monde. Neymar et les autres superstars entreront en lice contre la Serbie, dans un match qui paraît déséquilibré au départ. Mais certains fans serbes gardent une grosse confiance en leur équipe.

C'est le cas d'un jeune enfant qui s'est retrouvé face au micro d'un journaliste brésilien de la chaîne ESPN. Interrogé sur son pronostic, il n'a pas caché sa confiance. "Je pense que la Serbie va gagner 3-0", a-t-il lancé, plaçant Mitrovic et Vlahovic sur la liste des buteurs. "Leur défense est mauvaise et Neymar va tomber et pleurer comme un bébé", a-t-il ajouté, taclant la star du PSG au passage.

On reviendra sur ce prono sur le coup de 22h.