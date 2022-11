"Giroud Président !": retournement de situation, la France mène, les réseaux sociaux français sont en feu (photos)

Notre voisin français fait son entrée en lice dans le tournoi ! Suivez avec nous ce match à travers l'oeil, parfois moqueur, des réseaux sociaux !

Mbappé rate l'immanquable !

Alors que Mbappé était seul devant le but vide, le joueur du PSG a réussi à envoyer son tir quelques mètres au-dessus du but. Une phase dont les réseaux sociaux se sont rapidement régalés, en vannant le natif de Bondy.

Le retournement de situation incroyable !



Adrien Rabiot inscrit le premier but de la France dans cette Coupe du Monde ! Sur un centre caviar de Théo Hernandez, le joueur de la Juve inscrit l'égalisation française... Mais ça n'est pas fini : quelques minutes plus tard, Olivier Giroud inscrit le deuxième but français qui permet aux Bleus de passer devant !

Second Poteau Pavard !

La France est menée ! Alors que les Bleus avaient bien démaré la rencontre, ce sont les Australiens qui ont ouvert le score ! Une frappe dans le plafond de Lloris qui ne pouvait rien. Le placement de Benjamin Pavard sur le but pose question... De plus, Lucas Hernandez s'est blessé sur l'action : il doit laisser sa place à son frère Théo.

Les supporters français se chauffent déjà bien !

Alors que l'Equipe de France fait son entrée en lice, les supporters des Bleus se chauffent sur Twitter. Ils espèrent notamment un grand match de leur pépite Kylian Mbappé.

Les compositions

France: Lloris, L.Hernandez, Upamecano, Konaté, Pavard - Rabiot, Tchouaméni, Griezmann - Mbappé, Giroud, Dembélé

Australie: Ryan, Behich, Rowles, Souttar, Atkinson - Mooy, Irvine, Mcgree - Goodwin, Duke, Leckie